Shopee oferece até 50% OFF em tíquetes do McDia Feliz

Shopee oferece até 50% OFF em tíquetes antecipados do McDia Feliz 2026

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A Shopee se une, pelo segundo ano consecutivo, à Casa Ronald McDonald Brasil para apoiar o McDia Feliz, uma das maiores campanhas em prol da saúde e bem-estar de crianças e jovens em tratamento no país, e de suas famílias. Até o dia 20/08, os usuários da plataforma podem garantir até 50% OFF na compra de tíquetes antecipados da campanha, com desconto limitado a R$ 50 por compra, subsidiado pela empresa, por meio de Gift Cards, conforme disponibilidade e condições da promoção.

Para participar, basta acessar o app, entrar na categoria de Gift Cards, escolher os tíquetes antecipados do McDia Feliz e utilizar os cupons disponíveis. Mesmo com o benefício ao consumidor, a Casa Ronald McDonald Brasil recebe o valor integral do tíquete, já que o desconto é custeado pela Shopee em formato de parceria. Além de aproveitar o desconto, o consumidor contribui para uma das maiores campanhas de mobilização do país em benefício de crianças e adolescentes em tratamento de saúde e de suas famílias.

A parceria reforça a estratégia do McDia Feliz de estar presente em diferentes plataformas digitais, facilitando a participação do público e aproximando a campanha de novos consumidores. Com a Shopee, a mobilização começa antes mesmo do dia oficial da campanha, ampliando as possibilidades de adesão por meio de um canal já presente na rotina de milhões de brasileiros.

“O McDia Feliz é uma campanha construída por muitas mãos e, hoje, também por diferentes canais. Ter parceiros como a Shopee nos permite chegar a novos públicos e tornar a participação ainda mais acessível. O desconto oferecido aos consumidores é uma forma concreta de incentivar a adesão, enquanto a parceria amplia a força de uma campanha que mobiliza todo o país em torno da saúde de crianças e adolescentes”, afirma Bianca Provedel, CEO da Casa Ronald McDonald Brasil.

“Na Shopee, buscamos oferecer aos usuários uma forma simples e acessível de apoiar iniciativas como o McDia Feliz. Ficamos felizes em, pelo segundo ano consecutivo, unir forças com a Casa Ronald McDonald Brasil e contribuir para ampliar o alcance dessa campanha tão importante para a saúde de crianças e adolescentes em todo o país”, comenta Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee.

O McDia Feliz acontece em 22 de agosto e, em sua 38ª edição, beneficiará 69 projetos de 49 instituições, em 19 estados e no Distrito Federal. Os recursos serão destinados a iniciativas de diagnóstico precoce, acolhimento, hospedagem, infraestrutura hospitalar, atenção integral e apoio às famílias de crianças e adolescentes em tratamento.

McDia Feliz 2026

Data: 22 de agosto de 2026

Tíquete antecipado: R$ 21

Shopee: tíquetes disponíveis na área de Gift Cards, com cupons de até 50% OFF, limitados a R$ 50 por compra, conforme disponibilidade e condições da promoção

Acesse a Shopee: Link

Site oficial do McDia Feliz: www.mcdiafeliz.org.br

Os recursos da campanha serão destinados a 69 projetos de 49 instituições em todas as regiões do Brasil.

Sobre a Casa Ronald McDonald Brasil

A Casa Ronald McDonald Brasil, anteriormente conhecida como Instituto Ronald McDonald, é uma organização social sem fins lucrativos, mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas, que atua para que famílias possam permanecer ao lado de crianças e adolescentes durante o tratamento de saúde. Desde 1999, a organização trabalha para remover barreiras que dificultam o acesso e a continuidade do tratamento, oferecendo apoio às famílias desde o diagnóstico precoce até diferentes frentes de acolhimento e cuidado. A atuação inclui iniciativas de treinamento de profissionais da saúde, hospedagem, alimentação, apoio psicossocial e espaços de acolhimento dentro de hospitais parceiros em diferentes regiões do Brasil.

Ao longo de sua trajetória, a Casa Ronald McDonald Brasil já beneficiou diretamente mais de 3,3 milhões de crianças e jovens em todo o país, treinou mais de 50 mil profissionais e estudantes da saúde em diagnóstico precoce e apoiou mais de 2 mil projetos de 111 instituições de norte a sul do Brasil.

Para saber mais, acesse AQUI.

Shopee

Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores, com operação local no país desde 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 40 mil colaboradores em três escritórios na cidade de São Paulo, 26 centros de distribuição e nos mais de 200 hubs logísticos por todo o país para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, que hoje são responsáveis por 95% das transações da plataforma.

A Shopee oferece uma experiência de compra fácil, segura e divertida para milhões de pessoas diariamente. Além disso, a empresa tem como compromisso contribuir com o desenvolvimento da economia digital ao ajudar pequenos e médios empreendedores e grandes marcas a prosperarem no e-commerce.

​A Shopee faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), uma empresa global de tecnologia. A missão da Sea é melhorar a vida de consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e Monee.

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