Imagem: PMESP

Um homem que dirigia uma Honda Biz acabou detido por roubo em flagrante em americana no final da noite desta segunda-feira. O caso foi registrado às 23h11 na rua das Magnólias e atendido pela equipe: ALPHA Cb PM Fábio/Sd PM Corrêa.

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Ataque da Biz

Após informações irradiadas via COPOM acerca de um roubo ocorrido pela rua Paineiras, praticado por um indivíduo que estaria conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor escura, trajando moletom de cor clara e portando uma faca.

A equipe do Comando de Força Patrulha deslocou-se ao local e realizou contato com a vítima M. E., 18. Com o auxílio do rastreamento do aparelho celular subtraído, a equipe iniciou patrulhamento pela região indicada, sendo apontada a Rua das Malvas como área de localização do dispositivo. Durante as diligências, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda Biz estacionada e, a aproximadamente 10 metros do veículo, um indivíduo, que foi prontamente abordado.

Durante a busca pessoal em F. W. A., 33, foi localizada, no bolso de seu moletom, uma faca de serra de grande porte, além de um aparelho celular iPhone, de cor rosa, com características compatíveis com o aparelho informado pela vítima como subtraído. Em sua cintura, o abordado portava uma pochete contendo um carregador de iPhone, documentos pessoais em seu nome e um controle de portão eletrônico, tendo informado que este seria de sua residência.

Questionado acerca dos objetos, o indivíduo confessou a prática do roubo, afirmando que o aparelho celular e o carregador eram provenientes do crime. Durante a vistoria na motocicleta, em seu compartimento, foram localizados um capacete e outra faca de serra, de tamanho médio. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a vítima também compareceu e reconheceu os objetos recuperados como sendo aqueles subtraídos durante o roubo. Após a apresentação da ocorrência e a adoção das providências de polícia judiciária, o indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.