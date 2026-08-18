Atividades no Outono em Malta
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Visitar Malta no outono é especial, por vários motivos. As temperaturas estão mais amenas – entre 18°C e 27°C -, o mar ainda morno e ótimo para banho, as trilhas e praias estão mais vazias… e também acontece a principal festa do país: o Dia da Vitória, em 8 de setembro.
Feriado nacional, o Dia da Vitória (Jum il-Vitorja) celebra dois momentos marcantes da história de Malta: o desfecho vitorioso do Grande Cerco, em 8 de setembro de 1565 — quando as forças otomanas desistiram de tentar conquistar as ilhas após três meses de combates incessantes e pesadas baixas; e a data da rendição da Itália fascista, em 1943, proporcionando alívio a Malta durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, o país, que é extremamente religioso, também celebra, no mesmo dia, o nascimento da Virgem Maria.
Entre os muitos festejos pelo Dia da Vitória neste ano, o Heritage Malta abrirá o Forte de Santo Ângelo em 8 de setembro, com preços reduzidos, mantendo uma tradição já estabelecida. O evento contará com uma programação que se estenderá por todo o dia, das 9h às 18hs e, às 14hs, graças à posição estratégica do forte na ponta de Vittoriosa, os visitantes também poderão acompanhar a tradicional Regata realizada anualmente no Grande Porto.
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Outra programação para o Dia da Vitória combina a “Caravaggio Experience”, visita guiada à Co-Catedral de São João para admirar a obra-prima de Caravaggio, A Decapitação de São João Batista; passeio cultural pela cidade de Valletta, Patrimônio Mundial da UNESCO, pela manhã, com a Art Cocktail Night, uma noite num iate privativo, diante do skyline iluminado de Valletta.
Também em setembro acontecem, pelo terceiro ano consecutivo, os Sunset Concerts, apresentações musicais ao pôr do sol nos Penhascos de Dingli com grupos de metais e madeiras, proporcionando uma experiência musical única em um dos cenários mais pitorescos de Malta. O evento é gratuito e aberto a todos. Dias 10,11 e 14 de setembro.
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E de 11 a 13 de setembro Urban Sports Festival reúne em Malta apaixonados locais e internacionais de BMX, skate, freestyle scooter, patinação em linha, parkour, breaking, futebol panna, basquete 3×3. Os visitantes podem participar de competições, sessões abertas, oficinas e atividades voltadas tanto para atletas experientes quanto para aqueles que estão descobrindo os esportes urbanos pela primeira vez. A entrada é gratuita, com inscrições disponíveis para quem deseja participar das competições e atividades. Das 17hs às 23 hs em Pretty Bay, Birżebbuġa, Malta.
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