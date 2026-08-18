Atividades no Outono em Malta

Visitar Malta no outono é especial, por vários motivos. As temperaturas estão mais amenas – entre 18°C e 27°C -, o mar ainda morno e ótimo para banho, as trilhas e praias estão mais vazias… e também acontece a principal festa do país: o Dia da Vitória, em 8 de setembro.

Feriado nacional, o Dia da Vitória (Jum il-Vitorja) celebra dois momentos marcantes da história de Malta: o desfecho vitorioso do Grande Cerco, em 8 de setembro de 1565 — quando as forças otomanas desistiram de tentar conquistar as ilhas após três meses de combates incessantes e pesadas baixas; e a data da rendição da Itália fascista, em 1943, proporcionando alívio a Malta durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, o país, que é extremamente religioso, também celebra, no mesmo dia, o nascimento da Virgem Maria.

Entre os muitos festejos pelo Dia da Vitória neste ano, o Heritage Malta abrirá o Forte de Santo Ângelo em 8 de setembro, com preços reduzidos, mantendo uma tradição já estabelecida. O evento contará com uma programação que se estenderá por todo o dia, das 9h às 18hs e, às 14hs, graças à posição estratégica do forte na ponta de Vittoriosa, os visitantes também poderão acompanhar a tradicional Regata realizada anualmente no Grande Porto.