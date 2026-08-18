Marcos Caetano pede desinsetização na pista de skate na Praça da Fraternidade

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a desinsetização na pista de skate localizada na Praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz.

Segundo o vereador, pessoas que frequentam o espaço relataram a presença de escorpiões, situação que tem causado preocupação e impedido a prática de atividades esportivas e momentos de lazer. “A presença de escorpiões representa risco à saúde e à segurança da população, sendo necessária uma intervenção urgente do setor de controle de pragas para evitar possíveis acidentes”, afirma Marcos.

Entre as ações apresentada pelo parlamentar estão a realização de vistoria, desinsetização, controle de pragas e medidas necessárias para eliminar ou reduzir a presença de escorpiões no local, garantindo condições mais seguras para a população. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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