A Rede Oba anunciou o fechamento de unidade da avenida Cillos em Americana. A outra unidade da rede na cidade vai seguir aberta.

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A unidade localizada na Av. de Cillo, 1778 irá fechar no próximo dia 31. Os colaboradores já estão sendo integrados a unidade da Rua Washington Luis, 658 no Centro.

Rede Oba

Conhecida por ser consumido pelas classes A e B, a rede é referência em frutas, legumes e produtos premium. Para acelerar a mudança dos clientes, estão sendo distribuídos vouchers para utilização na loja do centro.

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