Pedro Sampaio canta no intervalo da NFL, no Maracanã

Pedro Sampaio se apresentará ao lado de Ricky Martin no show do intervalo da NFL, no Maracanã

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Pedro Sampaio está de volta ao Rio de Janeiro em um dos palcos mais emblemáticos do país: o artista carioca foi escolhido para se apresentar no show do intervalo da partida da NFL, que acontece pela primeira vez na cidade, no dia 27 de setembro, no Maracanã. A apresentação contará ainda com a participação do ícone latino Ricky Martin.

O momento chega em uma fase de expansão internacional da carreira de Pedro, que vem transformando o funk brasileiro em uma linguagem cada vez mais universal. Para o artista, retornar à cidade onde tudo começou e ocupar o Maracanã em um evento histórico ganha um significado ainda maior ao lado de um dos maiores nomes da música latina.

“O que mais me move é poder levar o funk brasileiro para o mundo sem perder a nossa identidade. Essa história começa no Rio, no Brasil, com a energia do nosso público. E é justamente essa energia que levo comigo para cada lugar onde me apresento. Estar no Maracanã, no primeiro jogo da NFL no Rio, e ainda dividir o palco com o Ricky Martin torna tudo ainda mais simbólico. É um encontro entre culturas, gerações e sonoridades que têm muito em comum”, celebra Pedro Sampaio.

A apresentação acontece duas semanas após a participação de Pedro no Rock in Rio, onde sobe ao Palco Mundo no dia 12 de setembro, em um line-up que reúne nomes como Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin. Antes disso, o artista recentemente percorreu 28 cidades em 13 países com a “Brazilian Chaos Tour”, que contou com ingressos esgotados na América Latina, Estados Unidos e Europa.

De volta à sua cidade natal, Pedro Sampaio protagoniza um encontro que traduz um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: a aproximação do funk brasileiro com diferentes cenários e públicos ao redor do mundo. Ao lado de Ricky Martin, o artista leva ao intervalo da partida uma performance que conecta duas potências da música popular, a brasileira e a latina, em uma celebração que atravessa fronteiras, idiomas e gerações.

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