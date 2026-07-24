O Hospital Municipal de Americana recebe esta sexta-feira a 1a corrente de oração por Kayan Nicolas do Prado Garcia, jovem da cidade que está entubado por quadro de meningite.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A vigília começa às 19h mas o pedido é para que os apoiadores cheguem a partir das 18h30.

Kayan Nicolas

O jovem tem 20 anos, é morador da vila Mathiensen e a mãe dele falou brevemente com a reportagem. “Eu sou a mãe e estou crendo no milagre de Deus sobre a vida do meu filho um menino maravilhoso cheio de vida que não pode nos deixar assim não ele falou pra mim no dia da internação que era só uma fase mãe não chora e só uma fase.”