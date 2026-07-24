Música inédita de Marília Mendonça é lançada: Por que músicas póstumas são tão polêmicas?

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O lançamento da música inédita “Tudo Vai Ficar Bem”, de Marília Mendonça, voltou a emocionar milhões de fãs e reacendeu uma discussão que acompanha a indústria da música há décadas: até que ponto é positivo lançar obras de artistas que já morreram?

A faixa, divulgada no dia em que a cantora completaria 31 anos, utiliza uma gravação original feita por Marília durante o processo de composição, preservando sua voz e interpretação. A homenagem foi celebrada nas redes sociais, mas também trouxe novamente o debate sobre os limites entre manter vivo o legado de um artista e explorar comercialmente sua obra.

De acordo com Janeth Lujo, cofundadora da Lujo Network e especialista em distribuição digital, esse tipo de lançamento costuma despertar sentimentos muito intensos justamente porque envolve memória afetiva, mas lidar com esse elemento nostálgico também traz uma linha tênue para polêmicas.

“Quando um artista parte, sua obra ganha ainda mais valor emocional para o público. Uma música inédita permite que os fãs tenham a sensação de reencontrar aquela voz e reviver uma conexão que parecia encerrada, mas quando a construção é feita como homenagem, não como algo puramente comercial e o público tem uma percepção e uma opinião sobre isso, esse ponto decide se o lançamento póstumo será um sucesso ou uma polêmica”.

Entre homenagem e responsabilidade

Nos últimos anos, lançamentos póstumos passaram a ser cada vez mais frequentes. Em muitos casos, artistas deixam músicas praticamente finalizadas ou gravações-guia que posteriormente são produzidas por familiares, produtores e equipes responsáveis pelo acervo. Segundo Janeth Lujo, o grande desafio é preservar a identidade artística da obra.

“O público aceita muito melhor projetos que respeitam aquilo que o artista realmente deixou registrado. Quanto menor a intervenção e mais fiel for o resultado ao trabalho original, maior tende a ser a aceitação.”

Foi exatamente esse cuidado que chamou atenção no lançamento de “Tudo Vai Ficar Bem”, construída a partir da voz original gravada por Marília antes de seu falecimento.

Quando o público rejeita e quando ele fortalece o legado

Nem todos os projetos, porém, têm boa recepção. Um dos casos mais conhecidos aconteceu após a morte de Michael Jackson. O álbum Michael (2010) gerou enorme controvérsia depois que fãs e familiares levantaram dúvidas sobre a autenticidade de alguns vocais. A repercussão foi tão grande que, anos depois, as músicas questionadas acabaram sendo retiradas das plataformas digitais.

Outro episódio que dividiu opiniões aconteceu no Brasil com a recriação da voz e da imagem de Elis Regina por inteligência artificial em uma campanha publicitária. Embora tenha emocionado parte do público, a iniciativa também provocou discussões sobre ética, consentimento e os limites do uso da IA na arte.

Por outro lado, existem exemplos considerados bem-sucedidos justamente por respeitarem o material deixado pelo artista. O álbum Circles, de Mac Miller, foi amplamente elogiado porque utilizou vocais gravados pelo próprio cantor e apenas finalizou arranjos já planejados antes de sua morte.

No Brasil, o projeto Decretos Reais, da própria Marília Mendonça, se tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja recente ao preservar interpretações originais da cantora, conquistando recordes de reprodução e até um Grammy Latino.

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