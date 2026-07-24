Iniciativa multidisciplinar busca ajudar munícipes que desejam abandonar o tabagismo

Seguem abertas as inscrições para os interessados em participar do Programa “Respire Saúde” – iniciativa gratuita e multidisciplinar da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde, que ajuda munícipes que desejam largar o vício do cigarro. O primeiro encontro acontecerá no Auditório do Paço Municipal, no dia 04 de agosto, às 14h.

Coordenado pelas dentistas Adriana Denadai e Patrícia Faciulli, o Respire Saúde tem duração de quatro meses e reúne orientações, palestras e atendimentos realizados por uma equipe multiprofissional formada por dentistas, médicos, nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos.

Todos os profissionais envolvidos são capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas), garantindo uma abordagem completa para auxiliar os participantes durante o tratamento.

Além do acompanhamento profissional, os pacientes recebem gratuitamente, quando indicado pela equipe responsável, medicamentos de apoio ao tratamento, como cloridrato de bupropiona e adesivos de nicotina em doses decrescentes, que auxiliam no controle dos sintomas de abstinência.

O Respire Saúde apresenta índice de sucesso entre 60% e 65%, resultado alcançado através da combinação entre acompanhamento especializado, apoio coletivo e adesão dos participantes ao tratamento.

“Os candidatos devem deixar o nome e telefone para contato na recepção de uma das Unidades Básicas de Saúde, que a coordenação do programa entrará em contato, ou direto no saguão do Paço Municipal, no dia do encontro. O programa é aberto para toda a população”, diz a dentista Patrícia Faciulli.

“Nós, como profissionais da Saúde, estamos aqui para ajudar as pessoas a vencer a dependência da nicotina e promover saúde e qualidade de vida. É uma satisfação muito grande quando nosso objetivo é alcançado”, disse a dentista Adriana Denadai Sgarzi Batista.

Confira os contatos das unidades:

UBS I – Centro

Avenida Carlos Botelho, nº 3. Telefone: (19) 3466-1493

UBS II – São Jorge

Rua São Paulo, nº 65. Telefone: (19) 3466-2329

UBS III – Jardim São Manoel

Rua Sigesmundo Anderman, nº 731. Telefone: (19) 3466-1275

UBS IV – Jardim São Francisco

Rua Louis Francescon, nº 65. Telefone: (19) 3476-6809

UBS V – Jardim Alvorada

Rua das Imbuias, nº 355. Telefone: (19) 3498-2732

UBS VI – Jardim Marajoara

R. Aurélia de Paula Belinatti, 69. Telefone: (19) 3466-1104

UBS VII – Jardim Nossa de Fátima / Triunfo

R. Alexandre Bassora, 833-651.