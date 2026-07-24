Julho Amarelo: Saúde de Americana reforça importância da testagem e vacinação contra hepatites

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O Julho Amarelo é o mês dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. A campanha global visa alertar sobre os riscos dessas doenças silenciosas que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Nesse contexto, a Secretaria de Saúde de Americana reforça a importância de manter ações contínuas de testagem e vacinação contra essas infecções.

O município disponibiliza, por meio do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia), testes rápidos para as hepatites B e C. Os interessados podem procurar o serviço – localizado na esquina das ruas Cuiabá e Ana de Almeida Pioli, no Jardim Nossa Senhora de Fátima – de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

O SAE é responsável ainda pelo fornecimento dos testes para todas as unidades de saúde, garantindo o acesso ao diagnóstico em toda a rede. Ao todo, são realizados, em média, 450 testes rápidos mensais, reforçando o compromisso do município com a detecção precoce, o tratamento oportuno e o controle dessas infecções.

O serviço também é a referência municipal para o acompanhamento clínico e tratamento dos pacientes com diagnóstico positivo para as hepatites B e C, assegurando assistência especializada e monitoramento conforme os protocolos vigentes. Como estratégia para ampliação do diagnóstico e fortalecimento da vigilância em saúde, o setor realiza busca ativa de pacientes, por meio de convocação e, quando necessário, visita domiciliar, visando garantir o vínculo com a assistência, a realização de exames e a continuidade do tratamento.

“As hepatites virais muitas vezes evoluem sem apresentar sintomas, por isso a testagem é uma ferramenta indispensável para identificar a infecção precocemente e garantir que o paciente tenha acesso ao acompanhamento e ao tratamento, quando necessário. Em Americana, esse trabalho é realizado por uma equipe preparada, que conquistou reconhecimento nacional pela excelência na execução dos testes rápidos, refletindo o compromisso da rede municipal com a qualidade da assistência oferecida à população”, destaca a coordenadora do SAE, Mariah Assalone.

Outro pilar importante da prevenção às hepatites virais é a imunização. Americana disponibiliza a vacina contra a hepatite B, para recém-nascidos e adultos não vacinados; a vacina pentavalente – que inclui proteção contra a hepatite B – aos 2, 4 e 6 meses de vida; e a vacina contra a hepatite A, aos 15 meses e para grupos especiais. As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs e ESFs do município – as unidades da Praia Azul, São Vito e Vila Mathiensen atendem até as 20h.

“A prevenção das hepatites virais depende de um conjunto de ações que inclui a vacinação, a testagem e a informação. Manter a vacinação em dia e realizar o teste quando houver indicação são atitudes que ajudam a interromper a transmissão, favorecem o diagnóstico precoce e contribuem para proteger a saúde individual e coletiva”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito.

Hepatites virais

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Hepatites são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, o vírus da hepatite D, mais comum na região norte do país, e o vírus da hepatite E, menos frequente no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia.

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