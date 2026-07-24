Ocorrência: furto a estabelecimento comercial e captura de procurado

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Na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento nas proximidades do Shopping ParkCity Sumaré, equipe da 1ª Companhia do 48º BPM/I visualizou um indivíduo saindo em fuga do interior do estabelecimento, sendo perseguido por duas pessoas. De imediato, os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, localizaram uma mochila contendo produtos furtados de uma loja situada no interior do shopping, entre eles barras de chocolate e pacotes de biscoitos.

Questionado, o abordado confessou ter praticado o furto e informou que pretendia revender os produtos. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o indivíduo encontrava-se evadido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de roubo. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante, permanecendo o indivíduo (42) preso à disposição da Justiça.

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