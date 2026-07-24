Sequestro e cárcere privado em Sumaré

Na madrugada de sexta-feira (24), equipes da 1ª Companhia do 48º BPM/I, após informações repassadas pelo 47º BPM/I sobre um possível sequestro de um motorista de aplicativo, iniciaram diligências para localizar o veículo utilizado pela vítima.

Após consulta aos sistemas de monitoramento, verificou-se que a última passagem do automóvel havia sido registrada na Avenida da Amizade, em Sumaré. Considerando as informações disponíveis, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o veículo estacionado em local parcialmente oculto nas proximidades do Bairro Soma.

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Durante a aproximação, os policiais ouviram indivíduos gritando e, em seguida, realizaram a abordagem ao veículo, conseguindo resgatar a vítima em segurança. Simultaneamente, outras equipes iniciaram acompanhamento a pé em direção a uma área de mata, porém os suspeitos conseguiram fugir.

A vítima relatou que, após finalizar uma corrida por aplicativo, foi interceptada por outro veículo, de onde desembarcaram indivíduos que anunciaram o sequestro. Segundo seu relato, foi mantida em cárcere privado, agredida fisicamente e obrigada a realizar diversas transferências bancárias via PIX, resultando em prejuízo aproximado de R$ 6.800,00.

Informou ainda que foi levada novamente até o local onde acabou sendo localizada pelas equipes policiais. Diante dos fatos, a vítima (28) foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária tomou ciência da ocorrência e determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência. O veículo foi submetido à perícia e, posteriormente, restituído ao proprietário.

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