O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste sábado (25), às 9h, o “Musclecontest Americana”, uma competição regional de fisiculturismo que integra o circuito de uma das maiores promotoras de eventos da modalidade.

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Realizada pela Fitwell Brasil Eventos Esportivos Ltda, a etapa local vai reunir os atletas em oito categorias, sendo cinco femininas e três masculinas. Eles serão agrupados conforme a quantidade de musculatura e simetria corporal e cada atleta poderá escolher a categoria em que deseja competir.

A disputa será dividida em duas etapas. Na prévia, os jurados avaliam os competidores com base em critérios de musculatura, simetria corporal e definição. A segunda etapa é a de premiação, momento em que todos os atletas retornam ao palco para o anúncio dos resultados. Nesta fase, ainda podem ocorrer os chamados “rounds de confirmação”, com a reavaliação dos físicos — que podem apresentar pequenas alterações entre uma etapa e outra — pelos árbitros.

Da região, campeã marca presença no Musclecontest Americana