DAE entra na reta final da reforma do filtro 5 da ETA 2 com colocação dos elementos filtrantes

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (20), a etapa de colocação dos elementos filtrantes no filtro 5 da ETA 2, fase que marca a reta final da reforma da unidade. Os trabalhos fazem parte do cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2, desenvolvido pela autarquia.

Após a conclusão da recuperação estrutural, impermeabilização, intervenções hidráulicas e pintura, o filtro recebe as camadas filtrantes, compostas por pedras e areias de diferentes granulometrias, responsáveis pelo processo de filtração da água. Na sequência, serão realizados os procedimentos de lavagem e testes operacionais antes do retorno da unidade ao sistema de tratamento.

O filtro 5 entrou em reforma após a conclusão dos trabalhos no filtro 4 da ETA 2, que já voltou à operação, assim como os filtros 1, 2 e 3. As intervenções seguem sendo executadas de forma planejada, com uma unidade por vez, garantindo a continuidade da operação das estações durante toda a execução das obras.

Elementos filtrantes

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a colocação dos elementos filtrantes representa uma das últimas etapas da reforma. “Estamos avançando conforme o cronograma estabelecido e entrando na reta final da recuperação do filtro 5. Cada etapa concluída fortalece a eficiência do sistema de tratamento e reforça o compromisso do DAE com a modernização da infraestrutura de abastecimento de Americana”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que a recomposição das camadas filtrantes é fundamental para o desempenho da unidade. “Os elementos filtrantes são responsáveis pela retenção das impurezas presentes na água durante o processo de tratamento. A correta composição dessas camadas, seguindo critérios técnicos rigorosos, garante a eficiência da filtração e a qualidade da água produzida pelas estações”, comentou.

Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa. As melhorias fazem parte do programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.