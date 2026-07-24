Apoiadas pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas por iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar em diferentes regiões do estado de São Paulo em 2025.

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Desenvolvidos em parceria com associações, cooperativas e organizações locais, os projetos atenderam mais de mil agricultores familiares, extrativistas e empreendedores por meio de capacitações, assistência técnica, fortalecimento da gestão e incentivo à comercialização. As iniciativas contribuem para fortalecer a produção rural, ampliar oportunidades de mercado e impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Atualmente, a Suzano apoia iniciativas de fortalecimento produtivo em 113 municípios paulistas. Os projetos abrangem diferentes cadeias da agricultura familiar, incluindo agroecologia, apicultura, extrativismo e empreendedorismo rural, e são desenvolvidos em parceria com associações, cooperativas e organizações locais.

“A agricultura familiar tem um papel importante no desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Ao apoiar iniciativas construídas em parceria com organizações locais, produtores e empreendedores, contribuímos para ampliar oportunidades, fortalecer cadeias produtivas e estimular a geração de renda”, afirma Alessandra Lohn, analista de Relacionamento Social da Suzano.

Entre as iniciativas apoiadas pela companhia estão projetos como a Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba (APROJUR), em Mogi das Cruzes; a Associação de Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Jacareí (APROAJ), no Vale do Paraíba; a Associação Agroecológica Minhoca, em São Luiz do Paraitinga; a Associação Cânions Paulistas, com atuação em Capão Bonito e Pilar do Sul; e a Associação dos Apicultores de Itapetininga (APIS). Juntas, essas iniciativas fortalecem a produção rural, ampliam o acesso a mercados e geram oportunidades para agricultores familiares em diferentes regiões do estado.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report® e Mimmo®. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).