Prefeito Rafael Piovezan entregou espaço público na noite desta quinta-feira (23) e recebeu familiares de homenageado com nome

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, inaugurou na noite desta quinta-feira (23) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “José Bellani”, entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios, no Jardim Dulce. A cerimônia reuniu familiares do homenageado que dá nome ao espaço, bem como moradores do bairro, secretários municipais e vereadores.

O local, que existe há 35 anos, foi completamente revitalizado e passou a contar com uma infraestrutura moderna, acessível e preparada para atender pessoas de todas as idades, além de oferecer um ambiente dedicado aos animais de estimação.

“Há 35 anos, este espaço foi entregue homenageando José Bellani e sua família, que ajudaram a construir a história de Santa Bárbara d’Oeste. Hoje, temos a alegria de devolver essa área completamente transformada. É isso que acreditamos para a nossa cidade: recuperar espaços, devolver as praças às famílias e fazer com que elas voltem a ser ocupadas por crianças brincando, pessoas praticando atividade física e a comunidade convivendo com segurança. Quando um espaço público é bem cuidado, iluminado e cheio de vida, ele deixa de ser um lugar de abandono e passa a ser um ponto de encontro, de lazer e de pertencimento”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

“Já entregamos quase 40 áreas como esta em diferentes regiões da cidade. É um trabalho que transforma bairros, aproxima as pessoas e mostra que investir nos espaços públicos é investir nas pessoas. E podem ter certeza: esse trabalho continua, porque queremos que cada vez mais famílias tenham um espaço como este perto de casa”, completou.



Entre os serviços executados estão a implantação de novo calçamento e estacionamento, iluminação em LED, paisagismo renovado, academia ao ar livre, playground, Espaço Pet e adequações voltadas à acessibilidade. São melhorias que proporcionam mais conforto, segurança e funcionalidade para a população.

Todo o projeto foi pensado para transformar o espaço em uma nova Área de Bem-Estar e Lazer, ampliando as opções de lazer, convivência e qualidade de vida para os moradores da região.

A revitalização integra o conjunto de investimentos da Administração Municipal na recuperação e qualificação de praças e áreas públicas, incentivando a convivência entre as famílias, a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços urbanos com mais segurança e qualidade.

Estiveram presentes no ato de entrega a chefe de Gabinete Roberta Semmler Laudissi, os secretários Cleber Luis Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), Joel Cardoso (Governo), Mônica Mosna (Administração), Paulo Eduardo de Oliveira (Gestão Estratégica), Vinícius Furlan (Esportes) e José Carlos Nadilichi (Planejamento), a diretora-superintendente do DAE, Patrícia Regina Marques De Martino, o comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Fernando da Silva, e os vereadores Arnaldo Alves, Juca Bortolucci, Lúcio Donizete e Marcelo Cury.