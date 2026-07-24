A 10ª edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, acontece neste sábado (25) no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour e em clínicas credenciadas da cidade. A ação reúne consultas e exames em diversas especialidades em um único dia, com atendimentos voltados a pacientes que aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde.

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Nesta edição, o mutirão prevê atender 460 pacientes na área de ortopedia, 240 na saúde da mulher, 190 na cardiologia, 80 na oncologia e 30 na pneumologia. O objetivo é oferecer mais agilidade nos diagnósticos e tratamentos.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça que os pacientes contatados pelo call center que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa.

“O ‘Mil Cuidados’ já se consolidou como uma das principais estratégias para reduzir o tempo de espera por consultas e exames especializados em Americana. A cada edição, conseguimos atender centenas de pacientes de forma integrada, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no início do tratamento”, pontuou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI)

estratégia do Ministério da Saúde para garantir diagnóstico mais ágil no SUS. O modelo oferece um atendimento completo em um só lugar, onde o paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado. A iniciativa promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos.

Desde a primeira edição, em outubro do ano passado, o mutirão já soma 24.358 procedimentos realizados e 9.651 pacientes atendidos, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados e tornando Americana referência estadual e nacional na implantação das OCIs.