Ação da Guarda Municipal na Estrada dos Confederados encontrou um Kadett e uma Van ‘torrados’ na noite desta quinta-feira.

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GUARDA CIVIL MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D’ OESTE – SP

NATUREZA: Auto localizado DATA: 23/07/2026

HORA: 18h56 LOCAL: Estrada dos Confederados

EQUIPE 4

SÍNTESE Estrada dos Confederados:

Após a Central de Inteligência Comunicação e Monitoramento receber uma denúncia de que um veículo estaria abandonado, em um local ermo, na Estrada dos Confederados designou uma viatura para averiguar.



No local mencionado, havia um popular que passeava com o filho, e informou ter notado 3 indivíduos suspeitos próximos a dois carros em meio a mata. Ao perceberem a sua presença se evadiram tomando rumo ignorado. O senhor E. M. 45 anos também estava no local e mencionou ter recebido noticia sobre a localização de seu veículo, vindo então solicitar a GCM.

Em meio a mata fora localizado 1 veículo utilitário incinerado e um outro da marca Gm/Kadet na cor preta parcialmente depenado.



A Perícia foi acionada. O registro da ocorrência foi efetuado na unidade policial, o veículo Kadet foi restituído ao proprietário e o utilitário incinerado não foi removido do local devido o difícil acesso. Devendo ser removido e apresentado no expediente durante o dia e no distrito policial da área. Foi localizado uma touca tipo bala clava que foi apreendida.

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