A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), realiza no sábado (25) mais uma edição do “QualiVida em Ação”, desta vez no Parque dos Jacarandás, localizado na Rua do Estanho, na Vila Mollon IV.

A professora Elizangêla Mioto Reiter inicia a programação às 7h30, com as terapias corporais, que são atividades que trabalham tanto o corpo quanto a mente. Em seguida, a professora Thaís de Fátima Barbosa Vaz comandará duas atividades: condicionamento físico, às 8h30; e dança, às 9h30.

A participação no “QualiVida em Ação” é gratuita e aberta a todos, sem necessidade de inscrição. A organização pede apenas para as pessoas levarem toalha, colchonete e garrafa de água.

Trata-se de uma ação realizada ao sábados, a depender da agenda do Município. Quatro locais se revezam para receber as atividades: Parque das Paineiras, Parque dos Ipês, Parque dos Jacarandás e Praça Rossi Armênio.

O “QualiVida em Ação” é uma proposta do Programa QualiVida, ação intersetorial promovida pela Prefeitura que reúne atividades físicas com a orientação de profissional do esporte em Áreas de Bem-Estar e Lazer de Santa Bárbara d’Oeste.