Vereador propõe ampliação na divulgação e pede informações sobre mutirão de reconhecimento de paternidade no município, agendado pro dia 1º de agosto

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação e um requerimento relacionados ao mutirão “Meu Pai Tem Nome”, que será realizado no dia 1º de agosto, das 9h às 13h, na sede do CREAS de Americana. A iniciativa oferece serviços voltados ao reconhecimento de paternidade, como exame de DNA, regularização do registro civil e orientação jurídica.

Na indicação, o vereador propõe que a Prefeitura intensifique a divulgação da ação nas escolas, UBSs, CRASs, CREAS, Conselho Tutelar e demais equipamentos públicos que mantêm contato direto com as famílias. O parlamentar também sugere a produção de materiais em linguagem simples, com informações sobre inscrição, documentos necessários, público atendido e serviços oferecidos.

A proposta prevê ainda a utilização das redes sociais, do site oficial, de cartazes, painéis eletrônicos, grupos institucionais e da imprensa local, além da inclusão de um QR Code que direcione a população ao formulário de inscrição.

Já no requerimento, Juninho solicita esclarecimentos sobre o prazo para inscrição, o número de vagas disponíveis, a possibilidade de atendimento sem agendamento e os documentos que deverão ser apresentados.

DNA

Outras perguntas tratam do prazo para divulgação do resultado do DNA, do acompanhamento jurídico posterior, da alteração do registro civil e das orientações relacionadas à pensão alimentícia, guarda e convivência familiar. O vereador também quer saber quais medidas serão adotadas para garantir privacidade, acolhimento e acessibilidade durante os atendimentos.

“Esse mutirão pode transformar a história de muitas famílias, mas a informação precisa chegar a quem realmente necessita do atendimento. Nosso objetivo é ajudar na divulgação e esclarecer as dúvidas da população para que ninguém deixe de participar por falta de orientação”, afirma Juninho Dias.

Promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura, o mutirão será realizado no CREAS, localizado na Rua Antônio Feliciano Castilho, nº 594, na Vila Louricilda.