Americana recebe neste sábado (25), das 11h às 15h, a ação Partiu Prev Perifa, iniciativa itinerante de saúde pública voltada à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em áreas periféricas. A atividade acontece na área do Zincão, no Parque da Liberdade, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE).

A ação vai oferecer, de forma gratuita, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C; distribuição de preservativos, lubrificantes, pílula do dia seguinte e autotestes de HIV; acesso à PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição); e orientações de saúde. O objetivo é democratizar o acesso e fortalecer a prevenção.

Ação

“Essa ação é uma oportunidade importante para aproximar a prevenção da população, facilitando o acesso a testes rápidos, insumos e orientações. Nosso objetivo é ampliar o diagnóstico precoce, incentivar o cuidado com a saúde e reforçar a importância da prevenção das ISTs”, destaca a coordenadora do SAE, Mariah Assalone.

Além dessa ação, o SAE também realiza testes rápidos para as hepatites B e C de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio. O serviço está localizado na esquina das ruas Cuiabá e Ana de Almeida Pioli, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Ao todo, são realizados, em média, 450 testes rápidos mensais, reforçando o compromisso do município com a detecção precoce, o tratamento oportuno e o controle dessas infecções.