Estão abertas as inscrições para o concurso público CPMH 001/2026 para a GM (Guarda Municipal) de Hortolândia.

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O edital completo do certame, a ser conduzido pela SH Dias, empresa contratada pela Prefeitura, está publicado na edição 2818 do Diário Oficial do Município de Hortolândia.

O concurso atual substituirá o CPMH 008/2025, lançado em agosto de 2025, que foi suspenso para que a legislação municipal se ajustasse a normativas do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com o novo edital, 40 vagas serão abertas para o cargo de Guarda Municipal – 4ª Classe, sendo 36 de ampla concorrência e 4 para PcD (Pessoa com Deficiência), 12 para GM Feminino e 28 para GM Masculino.

Interessados precisam ter Ensino Médio completo, Carteira de Habilitação categoria “B” ou superior e estatura mínima de 1,55m para mulher e 1,60m para homem.

Salário na Guarda Municipal

A jornada é de 200h/m e o salário de R$ 3.971,37, além de benefícios como Auxílio Alimentação (cesta básica), Vale transporte e plano de saúde.

As inscrições vão das 20h desta quinta-feira (23/07) às 16h do dia 25 de agosto de 2026 e deverão ser feitas diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br. A taxa a ser paga é de R$ 63,25. Outras informações relevantes podem ser consultadas no edital, disponível no site da SHDias.

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