Mais de 520 educadores da rede municipal de ensino participaram, nesta quarta-feira (22), da 34ª Semana da Educação de Americana, que contou com palestra da filósofa, psicanalista, poeta, mestra e doutora em Filosofia Viviane Mosé.

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O evento formativo deste ano tem como tema “Ando e penso sempre com mais de um” e será encerrado nesta quinta-feira (23) com a palestra de Mozart Neves Ramos.

A Semana da Educação de Americana é organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, e ocorre nos dias 21, 22 e 23 de julho, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

O evento é voltado a diretores, professores, professores coordenadores e pedagogos da rede municipal e tem o objetivo de qualificar o ensino por meio de apresentações e palestras de pensadores da atualidade. A temática desta edição valoriza o trabalho em coletividade, com foco no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

520 presentes e Ghizini comemora

“A adesão dos educadores à programação da Semana de Educação tem sido muito elogiada e estamos felizes por isso. A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi se dedica à Educação por meio de ações concretas e saibam que vocês podem contar conosco”, disse o secretário Vinicius Ghizini.

Nesta quinta, sobe ao palco do teatro o palestrante Mozart Neves Ramos, doutor em Química, escritor, ex-secretário de Educação do Estado de Pernambuco e ex-Reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A parte cultural do evento será executada pela Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Currículo do palestrante

Mozart Neves Ramos

Construiu uma sólida trajetória na gestão educacional brasileira como Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Secretário de Educação de Pernambuco e Presidente do Movimento Todos pela Educação. Ex-diretor do Instituto Ayrton Senna e membro do Conselho Nacional de Educação, é autor de diversos livros na área. Atualmente, ocupa a Cátedra de Políticas Públicas de Educação da USP. Em sua carreira, recebeu reconhecimentos internacionais e nacionais, sendo eleito uma das pessoas mais influentes do Brasil.

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