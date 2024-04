Leoncine pede estudo para melhorias de trânsito da Vital Brasil com a Florindo Cibin

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo estudo para melhorias de trânsito no cruzamento da Rua Vital Brasil com a Rua Florindo Cibin, no Jardim Girassol.

De acordo com o documento, após contato de moradores com seu gabinete, o parlamentar foi até o local e constatou o tráfego em alta velocidade no cruzamento, situação que tem sido a causa de diversos acidentes e de risco aos pedestres.

“Cumprindo meu papel fiscalizador e de representante popular, constatei o problema e estou encaminhando a questão ao setor competente, pois sabemos que a alta velocidade dos carros é um dos fatores que mais contribui para a ocorrência de acidentes”, diz Leoncine.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional