Concurso da CM Americana tem 5 mil inscritos: prova domingo

Os candidatos inscritos no concurso público 01/2024,

aberto pela Câmara Municipal de Americana para o preenchimento de treze vagas em cargos do quadro permanente de servidores e formação de cadastro reserva, já podem consultar os locais e horários das provas, que acontecem no domingo (28) em dois horários: às 9h e às 14h.

A consulta pode ser feita na página especial do concurso no site da Câmara (https://www.camara-americana.sp.gov.br/paginas/concurso-publico) ou diretamente na área do candidato no site da empresa responsável, no link: https://www.avancasp.org.br/informacoes/123/. As provas serão aplicadas nos blocos 2, 3 e 4 da FAM – Faculdade de Americana, na Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciane, nos seguintes horários: 9h (cargos de Analista de Comunicação, Auxiliar de Manutenção, Controlador Interno, Historiador, Oficial Legislativo e Técnico de Vídeo e Áudio – TV Câmara) e 14h (cargos de Assistente Técnico Audiovisual, Contador, Encarregado de Patrimônio e Manutenção, Motorista, Oficial de Informática e Procurador Jurídico).

A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha para os cargos de Analista de Comunicação, Contador, Controlador Interno, Historiador e Procurador Jurídico e 40 questões para os demais cargos. Os candidatos a motorista terão ainda uma prova prática e os a procurador jurídico, provas discursiva e de títulos.

Os portões abrirão uma hora antes do início das provas. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade original e com foto (não serão aceitos documentos digitais), comprovante de inscrição e/ou cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta (preferencialmente azul). O gabarito preliminar será divulgado ainda no domingo (28), após a realização das provas. A classificação final deverá ser divulgada até o dia 05 de junho.

Inscritos passam de 5 mil

O concurso recebeu um total de 5.228 inscrições válidas (realizadas dentro do prazo e efetivadas com o pagamento da taxa). O cargo de Oficial Legislativo, que requer Ensino Médio completo, foi o mais procurado com 3032 inscrições. Serão quatro vagas com carga de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 3.915,59. O segundo cargo com mais inscritos foi o de Procurador Jurídico, com 739 interessados. Serão duas vagas com carga de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 9.054,30.

O processo seletivo possui vagas para candidatos com Ensino Fundamental completo (Auxiliar de Manutenção – 1 vaga e Motorista – Cadastro Reserva); Ensino Médio/Técnico completo (Assistente Técnico Audiovisual – 1 vaga, Oficial Legislativo – 4 vagas, Oficial de Informática – 1 vaga, Técnico de Áudio e Vídeo/TV Câmara – 1 vaga e Encarregado de Patrimônio e Manutenção – Cadastro Reserva); e Ensino Superior completo (Analista de Comunicação – 1 vaga, Controlador Interno – 1 vaga, Historiador – 1 vaga, Procurador Jurídico – 2 vagas e Contador – Cadastro Reserva). Todos os cargos possuem carga horária semanal de 40 horas.

