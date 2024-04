Teatro Municipal recebe a peça “Dom Casmurro” na quinta-feira

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe na quinta-feira (25), às 9h30, a peça “Dom Casmurro”. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 70, à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. O espetáculo faz parte de um projeto direcionado a estudantes do Ensino Médio e também é aberto ao público.

“Dom Casmurro” é uma das obras mais famosas de Machado de Assis e conta a história do protagonista Bentinho, que também é o narrador da trama. É ele quem informa ao leitor que Capitu, sua amada, o traía. “Dom Casmurro” pode ser considerada uma análise profunda do ciúme. Mas, só se conhece a versão de Bentinho, e o adultério de Capitu se torna uma dúvida sem resposta.

O espetáculo traz uma reflexão sobre como as convicções, independentemente de serem verídicas ou não, são capazes de modificar a vida das pessoas.

“Essa obra-prima da nossa literatura estará no palco do Municipal, convido a todos para prestigiar a peça. Imperdível”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP