Whindersson ironiza deputado Nikolas e 'testosterona'

O humorista Whindersson decidiu ironizar as falas

do deputado federal Nikolas Ferreira, que pediu mais homens com ‘testosterona’ em evento pró Bolsonaro no domingo.

Leia + sobre Famosos, artes e música @whindersson Qualquer homem que se identifica com o corpo que nasceu tem testosterona, senão ele pode ter uma condição chamada “hipogonadismo”, problema nos testiculo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor 18 h Qualquer homem que se identifica com o corpo que nasceu tem testosterona, senão ele pode ter uma condição chamada “hipogonadismo”, problema nos testiculo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor

Depois da postagem do humorista, horda de bolsonaristas fãs de Nikolas, apontado como o futuro do bolsonarismo, passou a atacar Whindersson. Termos como ‘corno’ e feio foram dos mais usados nos ataques.

Ex-coach financeira fatura 8x mais como ‘alt model’ no OnlyFans

A ex-coach financeira Karen Menegazzo, de 27 anos, decidiu dar uma guinada na vida profissional e passou a investir em tempo integral no OnlyFans e na Privacy, as plataformas de conteúdo adulto. Logo no mês de estreia a “alt model” faturou 8x o salário que ganhava exibindo o corpo natural cheio de tatuagens.

Com o apoio do namorado, da mãe e da irmã, ela vem conquistando uma legião de fãs na plataforma de conteúdo +18 fugindo do corpo “padrão panicat”. Por isso o rótulo de ‘alt model’.

“Muita gente tem tesão no corpo de uma mulher natural, principalmente em seios naturais como os meus, que gosta de se cuidar, mas não é sarada estilo panicat. Levei um susto quando vi o faturamento do primeiro mês. Ser ‘diferente’ me fez ser desejada, e gosto de dar o melhor de mim para retribuir”, conta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kah0t (@kah0t96_)

Antes de entrar no OnlyFans e na Privacy, Karen chegou a fazer comerciais de TV em Florianópolis, cidade onde vive desde os 18 anos. Ela também se profissionalizou e fez parte do casting de uma badalada agência de modelos. Mas não tinha o padrão exigido pelas marcas contratantes.

“Meu sonho era ser modelo, então fiz tudo o que precisava, todos os cursos, me tornei profissional, tirei milhares de fotos, mas não tinha trabalho. Isso me deixou frustrada e decidi entrar para a área financeira. Me frustrei novamente pois depois de 2 anos ganhava pouco. Então decidi largar tudo e ter um produto na internet, que no caso sou eu (risos). No OnlyFans encontrei o espaço que precisava. É gostoso ser o fetiche das pessoas, gosto muito de estudar sobre nossa sexualidade e fetiches, todos temos um ou alguns e eu adoro explorar isso”, diz.

Ela se lançou na web para resgatar o desejo de se tornar modelo e por perceber a oportunidade que estava em suas mãos, algo que não deu certo no passado por estar fora de padrões, mas que agora é possível. “Decidi realizar meu sonho de uma forma diferente e deu certo. Mostrei que os padrões são relativos e que existe espaço para todas”.

Apesar de estar longe das passarelas, a criadora de conteúdo conseguiu realizar seu “sonho de adolescente”, de se tornar uma modelo de sucesso, com a ajuda das plataformas.

“Me encontrei no meio adulto, estou fugindo dos padrões, realizada, ganhando mais e sendo desejada por pessoas que simplesmente nem conheço. Eu faço questão de responder, mando presentinho, nudes, um vídeo exclusivo… É uma troca gostosa. Ali interajo muito, faço a pessoa entrar no meu mundo fetichista”, diz.