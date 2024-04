Idoso acusado de abusar de menor detido no Jd da Paz

Um idoso acusado de abusar de uma menor de idade

foi detido e preso nesta segunda-feira em Americana. A equipe Canil da Gama (Guarda Municipal) prendeu o idoso de 66 anos que tinha contra si acusação de estupro de vulnerável.

A ação aconteceu no Jardim da Paz no horário de depois do almoço.

Uma informação foi repassada para a equipe do Canil inspetor Azanha, A. Fernandes e César. Eles seguiram para a rua da Felicidade, onde o homem foi abordado. Depois de reconhecido, os agentes ratificaram o mandado de prisão.

O homem terminou sendo encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA). Lá ele permaneceu preso.

