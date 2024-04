Foram definidos no sábado (20) os times finalistas das categorias sub-8 e sub-10 do 3º Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana. O fim de semana também teve, no domingo (21), a 4ª rodada do sub-12. As partidas foram realizadas nos gramados do Centro Cívico e do Morada do Sol.

Confira as finais de cada categoria:

Sub-8 Série Ouro: Na Cara do Gol x Camisa 10 – A

Sub-8 Série Prata: Camisa 10 – B x Colorado

Sub-10 Série Ouro: Camisa 10 – A x Ipiranga

Sub-10 Série Prata: Camisa 1 x Instituto Jr Dias – A

As disputas pelo título e pelo 3º lugar estão marcadas para o próximo sábado (27), a partir das 8h, no Centro Cívico. Já no sub-12, a 5ª e última rodada do Grupo D acontece no domingo (28), a partir das 10h, no campo do Unidos da Cordenonsi.

“Chegamos à grande final do Gigantinho Campo para as categorias sub-8 e sub-10, enquanto os times do sub-12 também se aproximam da fase eliminatória. A partir de agora não tem jogo fácil, nossos pequenos estão dando um show dentro de campo. Parabéns aos finalistas, tenho certeza que a disputa pelo troféu será emocionante”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do fim de semana:

Semifinais – Sábado, 20/04

Sub-8 Série Ouro

Ipiranga 1 x 2 Na Cara do Gol

Camisa 10 – A 1 x 0 São Manoel – A

Sub-8 Série Prata

Camisa 10 – B 1 (5) x (3) 1 Camisa 1

Colorado 3 x 0 Projeto FC

Sub-10 Série Ouro

Camisa 10 – A 4 x 1 Camisa 10 – B

Ipiranga 2 x 0 Projeto FC

Sub-10 Série Prata

São Manoel – A 1 x 2 Camisa 1

Instituto Jr Dias – A 1 (3) x (1) 1 Na Cara do Gol

4ª rodada – Domingo, 21/04

Morada do Sol 1 x 0 Camisa 1 (sub-12)

Projeto Praia Azul 0 x 5 Unidos (sub-12)