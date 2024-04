Durante a 11ª Audiência Pública do Orçamento Estadual de 2025, na última sexta-feira (19/04), em Paulínia, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder (o Leitinho), solicitou recursos do Governo do Estado para a construção de uma nova ponte na Avenida Ampelio Gazzetta, sobre o Córrego Capuava, bem como recursos para o custeio da futura UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital e Maternidade Municipal, em fase final de instalações.

Como integrante da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Dirceu Dalben conduziu a reunião na Câmara de Vereadores de Paulínia. Estiveram presentes também o deputado Enio Tatto e o prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben, além de vereadores e secretários municipais de diversas cidades da região.

O prefeito de Nova Odessa destacou a relevância dos seus pedidos de verbas estaduais para investimento na cidade. “A minha reivindicação é referente ao Córrego Capuava, que quando chove, transborda, e os munícipes não conseguem se locomover entre as cidades de Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara e Americana, causando um transtorno muito grande”, afirmou o prefeito em sua fala.

“Então eu gostaria de colocar no Orçamento do Estado uma ‘verba’ para que possamos fazer o aporte e resolver essa situação”, acrescentou Leitinho, lembrando ainda que a Casa Civil do Governo do Estado e a Defesa Civil Estadual já têm conhecimento e acompanham o caso desde 2022.

Leitinho, que é servidor de carreira da Prefeitura de Sumaré, também elogiou o “trabalho excepcional” do deputado Dirceu Dalben na Assembleia Legislativa, bem como do seu filho, o prefeito de Sumaré Luiz Alfredo. “No outro governo, nosso salário era dividido em três ou quadro vezes, o orçamento anual estava em dívida. Chegou esse jovem rapaz, o Luiz Dalben, e colocou a cidade de Sumaré em ordem, então quero parabenizá-lo pela gestão”, afirmou.

“E o deputado Dirceu Dalben então, nem se fala. É um grande parceiro de Nova Odessa no atual mandato, e já nos ajudou e muito em diversas áreas em que nossa cidade era muito carente, como Saúde Pública”, acrescentou Leitinho.

O prefeito citou, entre outras conquistas do deputado para a cidade, uma das cinco novas ambulâncias, uma picape e equipamentos para a Defesa Civil Municipal, a unidade do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, a unidade do Poupatempo Paulista (ambas já em funcionamento) e cerca de R$ 1,6 milhão em recursos para infraestrutura e saúde. “Tenho orgulho do que o nosso deputado Dirceu Dalben representa para Nova Odessa”, conclui o prefeito Leitinho.