O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini”, registrou mais 1 mil atendimentos na primeira semana de funcionamento. Foram 245 consultas médicas e outros 756 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

No sábado (20), a unidade funcionou para vacinação e consultas pré-agendadas pela equipe da Secretaria de Saúde. Foram aplicadas 62 vacinas diversas e realizadas 20 consultas com neurologista e 12 com dentista.

Entregue na última semana pelo prefeito Rafael Piovezan, o Complexo Regional de Saúde do Pérola é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída. Localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.