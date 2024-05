A programação de Adonópolis deste sábado (04) será especialmente dedicada a mães e filhos. O espaço criado pela Editora Adonis recebe, das 9 às 12 horas, a Oficina de Feltragem conduzida por Andréa Sejo. Indicada para crianças de 3 a 12 anos, a atividade contará com a confecção de uma borboleta. Os ingressos para a oficina podem ser adquiridos no site (www.adonopolis.com.br/oficinas) e permitem um adulto acompanhante sendo que, neste mês, as mães estão sendo convidadas de forma muito especial.

“Será um momento gostoso e especial para mães e filhos fazerem, juntos, uma borboleta com lã. O material usado é totalmente natural e estimula os sentidos nessa atividade, ótima para criar memórias”, explica Andréa.

Mãe, psicóloga, pedagoga e artesã, Andréa Sejo trabalha com feltragem há 12 anos e, por meio desta técnica, utiliza lã natural de carneiro como matéria-prima. Teve seu encontro com a arte da feltragem quando a filha estudava no jardim da infância e, desde então, cria esculturas, móbiles e panos.