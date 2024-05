O ex-vereador de Americana Valdecir Duzzi está encabeçando campanha

para arrecadação de donativos a serem enviados ao Rio Grande do Sul. Nesta semana, o estado foi atingido por temporais que causaram estragos em vários municípios gaúchos, fizeram um rio atingir a maior cheia de sua história, romperam parcialmente uma barragem e deixaram mais de 30 mortos — além de desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados.

Com objetivo de oferecer apoio a essas famílias que perderam suas casas, Duzzi defende uma mobilização para o envio de alimentos, roupas e medicamentos aos desabrigados.

“Como sugestão para a Defesa Civil de Americana e toda a região, proponho que estabeleçamos pontos de coleta de alimentos em todos os supermercados da cidade. Nossa pequena ação pode fazer uma grande diferença para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis no Rio Grande do Sul. Juntos, podemos espalhar amor e esperança”, afirma o ex-vereador.

Ele sugere que a Defesa Civil de Americana abrace a causa e faça uma ação junto aos supermercados da cidade, que podem se tornar pontos de arrecadação dos donativos.

