Professora Juliana fala ao NM sobre redes sociais e eleição

Única vereadora de esquerda na Câmara de American, Professora Juliana (PT)

falou ao NM sobre redes sociais e eleição. Ela foi eleita em 2020 para o primeiro mandato e este ano vai buscar o segundo mandato. Também foi candidata a deputada estadual em 2022.

Este ano a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) vai lançar 20 candidatos e o grupo espera eleger dois a três vereadores, tendo Juliana como ‘ponta de lança’ das urnas.

Qual você acha que vai ser a maior diferença desta eleição para a passada (2020)?

No meu caso a diferença nessa eleição será a possibilidade buscar a confiança e o voto das pessoas com base na experiência concreta, com todo um trabalho em defesa do povo que foi feito numa diversidade enorme de temas de interesse público registrado nas redes sociais, no nosso site. A grande novidade é que será uma oportunidade de dialogar e ouvir como as pessoas tão avaliando tudo isso.

Rede social ou rua (corpo a corpo)? O que acha que vai pesar mais no seu processo de reeleição?

Ambos!

Qual sua rede social favorita?

Instagram

Qual rede social acha que vai ‘pesar’ mais na campanha?

Todas

