Leoncine discute melhorias de trânsito para ponto crítico do Jardim Ipiranga

O vereador Lucas Leoncine (PSD) visitou na manhã desta terça-feira (30), com o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, a região do entroncamento do acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) às avenidas Iacanga e Gioconda Cibin, no Jardim Ipiranga, para discutir melhorias para o trânsito do local.

De acordo com o parlamentar, há muitas reclamações de moradores e comerciantes que utilizam os acessos frequentemente e, embora algumas melhorias tenham sido realizadas ao longo dos últimos dois anos, ainda não foi o suficiente para que os problemas fossem sanados.

“Com pequenas alterações realizadas, tivemos uma melhora, mas não ainda o suficiente, por isso a visita de hoje acompanhado do secretário adjunto de trânsito. Discutimos juntos o que pode ser realizado para amenizar os impactos, principalmente em horários de grande fluxo”, destacou Leoncine.

