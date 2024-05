O Concurso Nacional Unificado foi adiado em todo o Brasil

em decorrência das fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul.

A informação foi confirmada à comentarista Vera Magalhães, nesta sexta-feira (3), por uma fonte do governo.

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderão fazer a prova mais perto de suas casas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) ampliou de 220 para 228 as cidades onde serão aplicadas as provas do certame, marcado para 5 de maio de 2024.

A densidade populacional, o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso foram os critérios utilizados pela Comissão Organizadora do CPNU para a escolha das cidades.

Para a realização do CPNU, foram selecionadas cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Caso o município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, as provas serão aplicadas em cidades próximas. A distribuição por macrorregião é a seguinte: 40 cidades na região Norte, 61 no Nordeste, 30 na região Centro-oeste, 70 no Sudeste e 27 na região Sul.

A opção de realizar o certame em 228 cidades espalhadas pelo país tem o objetivo de democratizar o acesso da população às vagas do serviço público. Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, com o pagamento de apenas uma inscrição, os candidatos concorrem a vagas em vários órgãos públicos. A ideia é aumentar a representatividade da força de trabalho, trazendo critérios socioeconômicos, demográficos e territoriais já na aplicação do certame, para que isso se reflita na Administração Pública Federal.

