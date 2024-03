Leoncine pede revitalização da praça do São Manoel

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana em que pede informações ao Poder Executivo sobre revitalização da Praça Antônio Franciscangelis, no São Manoel.

No documento o parlamentar relata que, em conversa com moradores da região, foram apontadas demandas de limpeza, revitalização do coreto e dos bancos, conserto da calçada, melhorias na jardinagem e extinção dos vários formigueiros existentes na praça. “Apesar de a praça ter recebido melhorias de iluminação, passando das antigas lâmpadas para as novas de LED, é nítida a falta zeladoria no local”, diz Leoncine.

O autor pergunta se a prefeitura tem previsão para revitalização da praça; o que está previsto no projeto de revitalização; e quais providências serão tomadas em relação aos formigueiros. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (26), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

