Leoncine vai a Alesp por política e verbas

Leoncine discute demandas de Americana com presidente da Alesp

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na quarta-feira (9) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual André do Prado (PL), para discutir demandas da cidade de Americana.

Durante a reunião, o vereador apresentou demandas e necessidades do município nas áreas de infraestrutura e saúde. “Foi uma oportunidade incrível estar com o presidente do legislativo paulista e discutir algumas necessidades importantes de Americana, que são áreas de atuação do deputado”, destacou.

Dourado discute ações da 1ª Semana Municipal de Psicologia

O vereador Silvio Dourado (PL) reuniu-se na segunda-feira (7) com psicólogos da rede municipal de ensino com o objetivo de discutir demandas e convidar os profissionais a participar das atividades da 1ª Semana Municipal da Psicologia, que acontece de 28 de agosto a 1 de setembro. A reunião foi intermediada pela diretora da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico e Educação Básica da secretaria de Educação, Graciete Pereira da Silva.

A Semana Municipal da Psicologia e o Dia do Psicólogo foram instituídos em Americana pela lei municipal nº 6.761/2023, de autoria do parlamentar. O objetivo é desenvolver ações dedicadas aos profissionais que lidam com a saúde mental, emocional e o bem-estar das pessoas.

Durante o encontro Dourado explicou que, dentre as atividades propostas, será realizado um seminário o dia 31 de agosto, a partir das 8h, na Faculdade de Americana (FAM), com o tema Psicologia na Escola. O evento será aberto para que os participantes contribuam com a temática.

“Cuidar de quem cuida é uma das premissas da saúde mental. Por isso, foi pensado em conjunto com profissionais da área um dia para falarmos sobre os professores, a escola, os alunos e o trabalho de parceria em escola e família”, enfatizou o vereador.

