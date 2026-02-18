L’Étape Brasil by Tour de France: Maior prova de ciclismo amador da América Latina chega a Serra Negra em 2026

Em 2026, Serra Negra passa a integrar o calendário do L’Étape Brasil by Tour de France presented by Nubank. A maior prova de ciclismo amador da América Latina será realizada entre 26 e 28 de junho e deve atrair atletas de diferentes regiões do país para pedalar pelas estradas do tradicional Circuito das Águas Paulista.

Além de Serra Negra, os percursos previstos incluem trechos nos municípios de Amparo, Lindóia e Monte Alegre do Sul, ampliando o alcance regional do evento. Com a novidade, a cidade passa a integrar o calendário nacional ao lado de Cunha (SP) e Campos do Jordão (SP), consolidando o estado de São Paulo como principal polo brasileiro da série.

Os participantes poderão escolher entre dois trajetos: um percurso de 56 quilômetros, com cerca de 1.000 metros de altimetria acumulada, e outro de 100 quilômetros, que exige maior preparo físico, com 2.100 metros de elevação. As rotas seguem o padrão da marca L’Étape, que busca reproduzir as características técnicas e o espírito das grandes provas de estrada.

Criado no Brasil em 2015, o L’Étape Brasil se consolidou com três etapas anuais e tornou-se referência para ciclistas amadores que buscam desafios inspirados no Tour de France. A série faz parte do L’Étape du Tour, iniciativa internacional realizada em diferentes destinos ao redor do mundo e que, desde 1993, oferece a milhares de atletas a oportunidade de vivenciar a experiência de competir em um evento inspirado na principal prova do ciclismo mundial.

O Tour de France, disputado anualmente em julho, é considerado a competição de ciclismo de estrada mais prestigiada e exigente do planeta. Com 21 etapas distribuídas ao longo de mais de 3.000 quilômetros, a prova percorre majoritariamente a França e mobiliza atletas e fãs do esporte em todo o mundo.

