A Escola de Samba Unidos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na avenida do Carnaval deste ano, ficou em último lugar na apuração que foi agora na tarde desta quarta-feira de cinzas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O desfile causou duas polêmicas com a oposição no plano federal falando em pré campanha em favor de Lula e uso de dinheiro público para ‘turbinar’ Unidos de Niterói.

A segunda polêmica foi a das Latas em Conserva para falar das famílias conservadoras. Foi até alvo de vereadores na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste.

Escola campeã do Carnaval

A campeã foi a Unidos do Viradouro, também de Niterói, da mesma cidade da rebaixada Unidos de Niterói. Junto com a Niterói também foi rebaixada a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Leia + sobre diversão e arte