Musculação é a melhor aliada no emagrecimento com canetas

Treino de força reduz perda de massa magra, que pode chegar a 25% do peso eliminado sem acompanhamento adequado

Leia + sobre saúde

A musculação é o principal fator de proteção da massa muscular em processos de emagrecimento acelerado com o uso de canetas emagrecedoras. Sem a inclusão sistemática do treino de força, a perda de peso induzida por medicamentos pode comprometer a composição corporal, com redução significativa de massa magra. O alerta ganha força diante do crescimento de 88% no uso dessas canetas no Brasil entre 2024 e 2025, segundo o Conselho Federal de Medicina. Estudos clínicos com usuários de tirzepatida mostram que, na ausência de protocolos adequados, cerca de 25% do peso perdido pode ser composto por massa muscular.

Para o endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Antônio Chacra, esse cenário é incompatível com um emagrecimento saudável. Segundo ele, “qualquer estratégia de perda de peso deve ter como meta a preservação ou o aumento da musculatura, independentemente do uso de medicamentos”.

Na prática do treinamento, a musculação estruturada é decisiva. De acordo com Lucas Florêncio, treinador da Smart Fit, a divisão de treinos entre membros superiores em um dia e membros inferiores no outro é uma das abordagens mais eficazes para preservar músculo e força funcional durante o emagrecimento. “Rotinas bem distribuídas entre membros superiores e inferiores, com foco em grandes grupamentos musculares e progressão de carga controlada, ajudam a minimizar a perda muscular mesmo com restrição calórica”, explica.

Florêncio destaca ainda que, diante da popularização dos medicamentos, o papel do educador físico precisa ser ampliado. “O profissional não pode apenas prescrever treino. Ele precisa educar o aluno e deixar claro que o medicamento é coadjuvante. A musculação é o único ‘remédio’ capaz de reverter a fragilidade muscular causada por um déficit calórico extremo”, afirma.

Segundo o treinador, o monitoramento da força é um indicador-chave do sucesso do processo. “Se o peso cai, mas a força também cai, o emagrecimento é patológico. O foco não deve ser a balança, e sim a composição corporal: mais músculo e menos gordura. É isso que define um emagrecimento saudável”, conclui.

Preserve sua massa muscular com as dicas do treinador Lucas Florêncio abaixo e no link:

Planejamento de Treino: Divisão A/B (Foco em Densidade e Preservação)

Treino A: Membros Superiores + Core

Supino máquina reto articulado: 3 x 8 a 10 (Foco em controle na descida).

Puxada máquina articulada: 3 x 10 a 12 (Máxima amplitude sem perder conexão com a região muscular).

Elevação lateral: 3 x 12 a 14.

Remada curvada fechada com halter: 3 x 12 a 14.

Prancha Isométrica: 3 x 60 a 90 segundos.

Treino B: Membros Inferiores

Agachamento máquina articulada: 4 x 8 a 10.

Leg Press Horizontal: 3 x 12 (Cadência lenta).

Cadeira Flexora: 3 x 12 a 15.

Cadeira Extensora: 3 x 12 a 15.

Gêmeos em pé: 4 x 15.

Direcionamento de Cardios (Dias Alternados)

Terça/Sábado (Intensidade Moderada-Alta): HIIT no transport ou bike. 5 min aquecimento + 10 tiros de 40 segundos (esforço 8/10) por 20 segundos de recuperação ativa, porém, baixa intensidade.

Quinta (Intensidade Moderada): Caminhada com inclinação na esteira (5% a 8%) por 45 minutos. Manter conversa fácil, mas com respiração acelerada.

Sobre o Grupo Smart Fit

O Grupo Smart Fit detém as marcas de academias Smart Fit, Bio Ritmo e Nation CT, as marcas de studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym, One Pilates, Jab House, Kore e Velocity, além do agregador Total Pass e do produto digital Queima Diária. A rede Smart Fit é líder do mercado de academias na América Latina, com aproximadamente 5,2 milhões de alunos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP