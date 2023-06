Limeira vai ter concurso da prefeitura

O Município de Limeira/SP realizará Concurso Público,

que será executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. A Fundação será responsável pela inscrição dos candidatos, além de planejar, elaborar, imprimir, aplicar as provas e divulgar os resultados. O edital, com os cargos e vagas, será publicado em breve. Outras informações podem ser obtidas no site da Fundatec.

59% preferem empresas que oferecem experiências digitais no processo seletivo

Pesquisa da AppDynamics, empresa do grupo Cisco, revela a importância que os funcionários e candidatos a empregos estão atribuindo às experiências digitais, uma vez que a busca por talentos está se intensificando em muitos setores do Brasil e no mundo.

Entre os brasileiros, 99% dos entrevistados afirmam que é importante que os serviços digitais que usam para encontrar e se candidatar a empregos forneçam uma experiência digital rápida e contínua, sem atrasos ou interrupções. E para 47%, se esses serviços não forem bem executados, isso os impediria de aplicar para a vaga de uma organização.

Candidatos contam com o digital para encontrar seu próximo emprego

“Uma pessoa usa, em média, seis serviços digitais ao procurar ou se candidatar a um novo emprego. Os mais usados são sites de empregos, plataformas de mídia social, sites de recrutadores e sites de avaliações de empresas. E a maioria das pessoas que estão procurando um emprego usa pelo menos um desses serviços diariamente,” comenta João Fabio de Valentin, Head da AppDynamics para América Latina.“Com isso, as expectativas acerca das experiências digitais dispararam, à medida que as pessoas em todo o mundo confiam seu próximo emprego na conveniência e flexibilidade que os serviços digitais fornecem,” completa o executivo.

De fato, 79% dos entrevistados brasileiros admitem que, se o serviço que estão usando para encontrar seu próximo emprego não funcionar corretamente, isso os deixará ansiosos e frustrados. Eles têm tolerância zero para sites e apps de baixo desempenho – na verdade, até 45% afirmam que as empresas em potencial têm apenas uma chance de impressioná-los com seus serviços digitais.

A experiência digital agora é a base para uma forte organização empregadora

A pesquisa, realizada com mais de 12.000 consumidores em 12 países, destaca como a experiência digital se tornou uma consideração importante para as pessoas quando procuram novas oportunidades de trabalho. De fato, 59% das pessoas relatam que desejam trabalhar para um empregador que oferece boas experiências digitais durante todo o processo de recrutamento. No Brasil, o índice sobe para 88%.

Significativamente, a pesquisa revela grandes vantagens para os empregadores globais e regionais que procuram fornecer serviços digitais de alto desempenho para os atuais funcionários e potenciais. Regionalmente, 59% dos brasileiros afirmam que são mais propensos a escolher um empregador que oferece boas experiências digitais e 21% relatam que são mais propensas a falar positivamente sobre a organização.

Portanto, garantir que estão fornecendo aos possíveis funcionários uma boa experiência digital é agora um aspecto fundamental da construção de uma marca.

Os recrutadores precisam de soluções de observabilidade para avançar na busca por talentos

Atualmente, muitas organizações estão lutando para otimizar a disponibilidade e o desempenho de aplicações, em grande parte devido à crescente complexidade das arquiteturas das aplicações. A mudança para ambientes multinuvem e híbridos deixou os profissionais de TI tentando gerenciar um ambiente cada vez mais dinâmico e fragmentado, sem visibilidade unificada das aplicações executadas em ambientes locais e nativos da nuvem.

As consequências dessa falta de visibilidade podem trazer riscos maiores de interrupção de serviços e danos potenciais à experiência do cliente, reputação e receita.

As equipes de TI, portanto, precisam de uma solução de observabilidade que forneça flexibilidade para abranger ambientes locais e nativos da nuvem – com dados de telemetria – sendo ingeridos na mesma plataforma. Assim os profissionais de TI podem identificar rapidamente a causa raiz dos problemas e agilizar a solução, para que as aplicações estejam sempre operando com desempenho máximo.

Ao garantir que suas equipes de TI tenham as ferramentas e os insights para manter aplicativos e serviços digitais funcionando da maneira ideal, os recrutadores podem fornecer aos futuros funcionários as experiências digitais que procuram.

