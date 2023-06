Entidades de Americana recebem cobertores da prefeitura nesta sexta

O Fundo Social de Solidariedade de Americana está disponibilizando, nesta sexta-feira (16), até as 16h, cobertores para as entidades, instituições, ONGs ou grupos que atendem pessoas em situação de rua ou famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. Os interessados devem retirar os cobertores na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930-B, Jardim Glória.

O objetivo é atender imediatamente as pessoas que mais precisam, principalmente neste dia mais frio e no final de semana, quando as temperaturas estarão mais baixas, de acordo com as previsões climáticas, segundo o Fundo Social de Solidariedade.

LEIA TAMBÉM: Frio intenso. Defesa Civil emite alerta para o final de semana

“As entidades que precisarem de cobertores para o enfrentamento do frio podem se dirigir ao Fundo Social que teremos os cobertores à disposição dos que mais precisam”, disse a chefe de Gabinete do Fundo Social, Tamara Cury.

A população pode acionar o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a entidade Vinde à Luz, caso encontre alguma pessoa em situação de rua. O trabalho foi intensificado e acontece todos os dias, das 8h às 20h, no atendimento e busca ativa de abordagem social, com o apoio inclusive ao recâmbio da população para sua cidade de referência. Os telefones são: (19) 991006811 (whatsapp) ou (19) 3478 2406 e, entre 20h e 8h, deve entrar em contato com a Guarda Municipal de Americana (Gama) pelo 153.

Campanha do Agasalho