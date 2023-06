A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta toda a população para uma frente fria que se aproxima de todo estado e vai derrubar significativamente as temperaturas neste final de semana. Na região, a mínima deve ficar na casa dos 6°C, com sensação térmica de 5°C.

As chuvas perderão força a partir da sexta-feira, 16 e o tempo ficará mais estável no sábado e domingo.

A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul, fazendo com que as mínimas variem entre 4°C e 13°C, com sensação térmica que podem chegar até 2°C, como é o caso da região da Serra da Mantiqueira.

Na região de Itapeva e Vale do Ribeira, os termômetros devem marcar mínima de 5°C, com sensação térmica de 3°C. Na região de Campinas e Sorocaba a mínima deve ficar na casa dos 6°C, com sensação térmica de 5°C. Já nas regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto a mínima deve registrar 7°C, com sensação térmica de 6°C. Na região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto as mínimas chegam até os 8°C e a sensação térmica de 6°C, na região de São José dos Campos, mínima de 9°C e sensação térmica de 7°C. Já na Baixada Santista a mínima registrada deverá ser de 13°C com sensação térmica de 12°C.

Diante deste cenário, a Defesa Civil do Estado orienta toda população aos cuidados que deve se tomar durante este período, pois a queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados. E caso se depare com alguma pessoa em situação de rua, ligue para a Defesa Civil, pelo 199.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples, como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.