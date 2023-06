Exercício físico. Fundamental para quem sofre doença crônica

Vencer a preguiça e começar uma rotina de exercícios físicos pode ser um desafio para muita gente, mas não há como negar os aspectos positivos que essa prática pode oferecer. Além da sensação de bem-estar, o hábito de se exercitar regularmente pode ainda promover benefícios significativos à saúde, incluindo para aqueles que sofrem de doenças crônicas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atividade física é fundamental para prevenir e tratar condições crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as respiratórias, cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabete, osteoporose, câncer de mama e de colo do útero.

Além da OMS, há ainda diferentes pesquisas que apontam os benefícios dos exercícios físicos para essas pessoas. No entanto, antes de iniciar uma nova atividade, é fundamental ouvir as orientações da equipe médica que acompanha o quadro do paciente, pois assim serão recomendadas as atividades mais assertivas dentro das limitações e necessidades de cada um.

Benefícios da atividade física para quem tem doença crônica

Não é difícil encontrar pessoas que sofrem com condições crônicas e que rejeitam a atividade física por acreditarem ser maléfica para o tratamento. Essa ideia tem muito a ver com um conceito antigo que relacionava o esporte ao agravamento de doenças do coração, dizendo que os músculos cardíacos não suportariam a prática regular de exercícios físicos.

Felizmente, ao longo dos anos, estudiosos foram produzindo pesquisas que apontam os aspectos positivos da atividade física para esses pacientes. Um estudo da University College London, publicado pela revista Circulation, apontou que dois anos de exercícios aeróbicos podem reverter ou reduzir o risco de insuficiência cardíaca.

Segundo os pesquisadores, as atividades mostraram melhora de 18% na ingestão máxima de oxigênio e de mais de 25% na flexibilidade do músculo ventricular esquerdo do coração, ambos aspectos usados como marcadores de um coração saudável.

Outros estudos apontam os benefícios dos exercícios físicos a quem sofre de doença crônica. Uma pesquisa publicada no Brazil Journal of Development mostrou que os exercícios físicos contribuem de forma significativa no controle glicêmico dos pacientes com diabete tipo II, com redução no uso de medicamentos e melhora da sensibilidade à insulina.

Os pesquisadores reforçam que houve ainda incremento da musculatura e redução da inflamação causada pela glicemia elevada, garantindo mais autonomia, independência e diminuição dos efeitos adversos causados pela doença ao paciente.

Já um artigo da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará também relaciona as atividades físicas ao tratamento de outra condição crônica. De acordo com o órgão, a prática é fundamental para o controle da hipertensão arterial por ser capaz de baixar os níveis da pressão sistólica e diastólica, auxiliando na diminuição da medicação e suas doses.

Qual atividade física escolher?

Quando se fala de exercícios físicos, é preciso entender que não existem apenas modalidades de grande impacto e que exijam alto condicionamento físico. Segundo a OMS, atividade física é todo e qualquer movimento corporal que promova ativação dos músculos e gasto de energia.

Ter esse entendimento é fundamental para compreender que há, sim, esportes que proporcionam os benefícios desejados, sem causar exaustão e grandes impactos para quem possui limitações.

A recomendação da OMS para as pessoas que sofrem com doenças crônicas é de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de atividades intensas.

Segundo um artigo científico publicado na Revista de Nutrição, também é importante que os pacientes de condições crônicas optem por exercícios que favoreçam o desenvolvimento da flexibilidade e do equilíbrio, aspectos importantes para um envelhecimento saudável.

Vale ressaltar que, antes de iniciar qualquer prática, é fundamental obter orientação médica. Após uma avaliação com especialista, é importante que se atente aos equipamentos ideais para a modalidade escolhida. O uso de roupa fitness feminina adequada, por exemplo, permite à mulher a mobilidade e a flexibilidade necessária para realizar os movimentos.

Outro ponto é que, além da inclusão das atividades físicas, é essencial que quem sofre com doenças crônicas se atente à mudança no estilo de vida, focando numa rotina saudável, realizando os exames de rotina e obedecendo rigorosamente às orientações médicas.

