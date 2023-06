S.E. Vale conquista o título do amador de SBO da 2ª divisão

O S.E. Vale conquistou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em final realizada no domingo (4), no Estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães, a equipe venceu o Guarani por 2 a 1, com dois gols de Cleiton Alex, enquanto José Gabriel anotou para os vice-campeões.

Além dos finalistas, Areião Revolução e Bélgica conquistaram o acesso para a 1ª divisão de 2023. A artilharia do campeonato ficou para Matheus Tadeu (S.E. Vale) e José Gabriel (Guarani), ambos com seis gols anotados, enquanto Peterson Iago (Guarani) foi o goleiro menos vazado com oito gols sofridos.

Confira o elenco dos finalistas:

S.E. Vale

Cleiton Alex, Diego Rodrigues, Eder França, Fábio Henrique, Felipe Anselmo, Felipe Augusto, Fernando Rodrigues, Gabriel Domingos, Geovane Barbosa, Gilson Sousa, Jhonny Eduardo, Joelson Ribeiro, José Geraldo, Lucas Gabriel, Matheus Tadeu, Nathan Rodrigues, Otávio Augusto, Renan Augusto, Robson Alexandre, Thiago da Silva, Valdemar Tadeu e Willian Eduardo. Comissão técnica formada por Luiz Cláudio e Bruno Rondinelli

Guarani

Bruno da Silva, Bruno Valensuela, Cláudio Vinícius, Diego Wilton, Enzo Cintra, Gabriel Bernardo, Guilherme Augusto, Higor Wyli, José Gabriel, João Paulo, Leandro Lima, Leonardo Strapasson, Lucas Agnese, Lucas Centamori, Luciano César, Marcel Eduardo, Mateus Revesse, Matheus Campanholi, Peterson Iago, Raul Bueno, Raul Santos, Reinaldo Brugnerotto, Romerito Avelino, Tallysom Serrão, Tiago da Silva e Willian Augusto. Comissão técnica formada por

Welber Martins e Evandro Silva

A arbitragem da decisão foi comandada pelo árbitro Carlos Augusto Ribeiro, tendo como assistentes Marcelo Ferreira e Roberta Maia e o mesário Claudenir Pinheiro.

