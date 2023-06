Calendário de festas juninas nas escolas é aberto no CIEP São Vito

Cerca de 3,5 mil pessoas marcaram presença no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito, em Americana, durante a 30ª Festa Junina da escola, realizada no último sábado (3). O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e os secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Habitação, Luiz Cezaretto, participaram do evento, ao lado da diretora Vanda Pastori.

“Foi muito bom sentir a energia positiva das nossas escolas e ver a alegria dos pais e dos alunos nas apresentações musicais. A escola está bem cuidada e a festa foi muito acolhedora. Parabéns aos organizadores”, declarou o prefeito.

Odir concordou. “É sempre uma satisfação estar nas escolas de Americana, especialmente na época das festas juninas. Toda a equipe do CIEP São Vito está de parabéns”, disse.

As festas juninas promovidas pelas escolas da rede municipal de Educação e abertas à comunidade começaram no último sábado e vão até o dia 24, com muita música, dança, brincadeiras e pratos tradicionais das festas caipiras. A entrada é gratuita.

“As festas juninas fazem parte da cultura brasileira e cada escola define como trabalhar o tema de forma a envolver os alunos em um processo de ensino-aprendizagem que utiliza diversas técnicas para abordar a história e os hábitos do homem sertanejo, representado nas atividades”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Confira o calendário das próximas festas abertas ao público:

Dia 17 (sábado), às 14h: EMEF Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo)

Dia 17 (sábado), às 15h: Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Rua Monsenhor Bruno Nardini, 1135, Vila Dainese)

Dia 23 (sexta-feira), às 18h: CIEP Prof. Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1550, Cidade Jardim)

Dia 24 (sábado), às 18h: CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Zanaga)

