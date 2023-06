Febre Maculosa muda local de show de Gusttavo Lima

A crise da Febre Maculosa com que a organização mudasse o local de show de Gusttavo Lima

Nota da Fazenda Margarida- Em atenção ao momento e demandas em torno dos trabalhos do Plano de Ação da Fazenda Santa Margarida e, garantindo transparência sobre a situação atual, é importante esclarecer:

A Fazenda Santa Margarida lamenta profundamente os casos de febre maculosa e se solidariza com a dor e o sentimento dos familiares e amigos das vítimas da doença.

Vale destacar que a Fazenda Santa Margarida realiza eventos há mais de vinte anos no mesmo lugar e, conforme amplamente já divulgado, nunca houve qualquer relato de casos ou de suspeita de febre maculosa entre nossos visitantes, colaboradores e terceirizados.

A saúde e segurança de todos os envolvidos sempre foram prioridades na Fazenda, e qualquer preocupação ou ocorrência seria prontamente tratada.

A Fazenda Santa Margarida é um espaço voltado para realização de eventos e atividades recreativas, não possuindo qualquer tipo de animal em suas instalações.

E, tendo em vista o tempo necessário para implementar todas as medidas do Plano de Contingenciamento Ambiental e de Comunicação que está sendo feito para garantir mais segurança e o bem-estar dos nossos frequentadores, equipe e comunidade, a Fazenda Santa Margarida resolveu mudar o local do evento “Winter Farm”, que contará com a apresentação do cantor Gusttavo Lima, para o Expo Dom Pedro, situado dentro do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas (SP), mantendo a data e horário e as mesmas condições na venda de ingressos. Ressalta, ainda que todos os ingressos já vendidos estão validos para o novo local.

Reafirmamos que a documentação da Fazenda está em conformidade com todos os requisitos legais. Nossa equipe está em estreito contato com a Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA), que está fornecendo orientações para as medidas de cautela que serão adotadas.

A Fazenda Santa Margarida agradece a compreensão e colaboração de todos e reitera seu compromisso em garantir a segurança e o conforto de seus visitantes, colaboradores e comunidade.

Como proteger as crianças da Febre Maculosa

Casos recentes de mortes por Febre Maculosa reacenderam o alerta para a doença infecciosa transmitida pela picada do carrapato estrela, infectado com uma bactéria chamada Rickttesia que, penetrando no corpo do ser humano, pode ser fatal. Segundo Dr. Martim Elviro de Medeiros Junior, médico de família e docente do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, “não existe transmissão de pessoa para pessoa, sempre é necessário que haja o vetor (carrapato) e este tenha a bactéria (rickttesia) para que haja a transmissão”, explica. Após a picada do carrapato o período de incubação é de cerca de 7 dias (com variação de 2 a 14 dias) aparecendo sinais e sintomas de febre, cefaleia, mal-estar e manchas no corpo. “Ao perceber esta situação, sobretudo se houve idas a áreas rurais ou áreas que tem carrapatos (trilhas, passeios em fazendas, parques ecológicos, pescarias) a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde, pois o tratamento é feito com antibióticos simples. Se a situação não for reconhecida, a doença pode ser muito grave”, alerta o especialista. Os exames laboratoriais podem demorar em média 10 dias para serem positivos, por isso a clínica e a exposição definem a conduta. “Ao notar que foi picado por um carrapato retire o mesmo o mais rápido possível com uma pinça ou delicadamente, sem esmagá-lo, pois, isso aumenta o risco de transmissão. Em caso de febre e exantema, erupção avermelhada que aparece na pele devido à dilatação dos vasos sanguíneos ou inflamação, principalmente nas extremidades e nos punhos, palmas das mãos e plantas dos pés, as complicações em crianças podem ser quadros sépticos com comprometimento de múltiplos sistemas como os neurológicos, sistema renal e etc.”, reitera. Para finalizar, é muito importante que após passeio em áreas rurais e de risco para carrapatos, os pais supervisionem se as crianças não estejam ou continuam com carrapatos pelo corpo, e lembrar que o período de incubação do vírus é de cerca de 7 dias, mas pode variar de 2 a 14 dias. A conduta é clínica e epidemiológica, pois os exames podem ser falso positivos entre o sétimo e décimo dia, finaliza Dr. Martim. Sobre a Faculdade Santa Marcelina A Faculdade Santa Marcelina é uma instituição mantida pela Associação Santa Marcelina – ASM, fundada em 1º de janeiro de 1915 como entidade filantrópica. Desde o início, os princípios de orientação, formação e educação da juventude foram os alicerces do trabalho das Irmãs Marcelinas. Em São Paulo, as unidades de ensino superior iniciaram seus trabalhos nos bairros de Perdizes, em 1929, e Itaquera, em 1999. Para os estudantes é oferecida toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento intelectual e social, formando profissionais em cursos de Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu). Na unidade Perdizes os cursos oferecidos são: Música, Licenciatura em Música, Artes Visuais, Licenciatura em Artes Plásticas e Moda. Já na unidade Itaquera são oferecidas graduações em Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Medicina, Nutrição, Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.

