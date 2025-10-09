Link Museu expõe obra na Casa Museu Ema Klabin

Nascido em Guaianazes, São Paulo, Link Museu, hoje com 39 anos, grafita desde 2003. Autodidata, começou a usar a cidade como tela aos 12 anos, inspirado pelos muros pichados que encontrava no caminho da escola. “Aquelas cores me fascinavam e, quando aprendi a ler, as letras ganharam ainda mais minha atenção”, conta

Antes de se dedicar às artes plásticas, trabalhou como pintor de parede e ajudante letrista. Sua trajetória ganhou novo impulso na pandemia, com incentivo do artista Rodrigo Andrade, que o encorajou a levar a estética das pichações para as telas e a conhecer outros artistas.

“Até então, só conhecia algumas obras pelos livros da escola. A primeira vez que vi um quadro de Vincent van Gogh no MASP, chorei de emoção. É muito importante difundir o conhecimento dos grandes centros para a periferia e, ao mesmo tempo, mostrar a criatividade e a voz desses territórios para o mundo. Tento fazer isso com a minha arte”, conta Link Museu.

O artista já integrou mostras como SOMA (Galeria Milan, 2021), Um lugar, lugar nenhum (Marília Razuk, 2021), Arte é bom (MIS-SP, 2022), Ar Livre: paisagem contemporânea em Cidade Tiradentes (Centro Maria Antônia/USP, 2024), São Paulo é um gibi (Ateliê 397, 2025) e Do que a terra dá (Galeria Izabel Pinheiro, 2025). Suas obras também ultrapassaram fronteiras, sendo adquiridas por colecionadores na França, Colômbia e Suíça.

Serviço:

Série Hóspede

De 27 de setembro a 2 de novembro de 2025

Visitação

Quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h.

Visitas mediadas quarta a sexta, às 11h, 14h, 15h e 16h. Sábado, domingo e feriado, às 14h.

R$ 20 (inteira).

R$ 10 (meia) para estudantes, idosos, PCD e jovens de baixa renda.

Gratuidade para crianças de até 7 anos, professores e estudantes da rede pública.

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo

Sobre a Casa Museu Ema Klabin:

A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados. A Coleção Ema Klabin inclui pinturas do russo Marc Chagall e do holandês Frans Post, obras do modernismo brasileiro, como de Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de artes decorativas, peças arqueológicas e livros raros, reunindo variadas culturas em um arco temporal de 35 séculos.

A Casa Museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, criada para salvaguardar, estudar e divulgar a coleção, a residência e as memórias de Ema Klabin, visando à promoção de atividades de caráter cultural, educacional e social, inspiradas pela sua atuação em vida como colecionadora, empresária e filantropa, de forma a construir, em conjunto com o público mais amplo possível, um ambiente de fruição, diálogo e reflexão.

A programação cultural da casa museu decorre da coleção e da personalidade da empresária Ema Klabin, que teve uma significativa atuação nas manifestações e instituições culturais da cidade de São Paulo, especialmente nas áreas de música e arte. Além de receber a visitação do público, a Casa Museu Ema Klabin realiza exposições temporárias, séries de arte contemporânea, cursos, palestras e oficinas, bem como apresentações de música, dança e teatro.

O jardim da casa museu foi projetado por Roberto Burle Marx e a decoração foi criada por Terri Della Stufa.

