A morte ainda é um tema difícil de abordar, mas pode ser compreendida de forma mais leve e consciente. É essa reflexão que inspira o livro A Continuidade da Consciência: Vida, morte e a jornada eterna da alma, dos autores Beth Lamas e Paulo Tonhasolo, publicado pela Editora Mundo de Letras, que será lançado no dia 13 de maio, quarta-feira, das 17h30 às 21h, no Rooftop Alphaville Campinas, em Campinas.

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A obra nasce de anos de estudos dos autores, vivências e diálogos ligados ao autoconhecimento, à espiritualidade e aos processos humanos de perda e transformação. A partir da percepção de que falar sobre a morte ainda é um desafio para muitas pessoas, surgiu o desejo de reunir diferentes perspectivas que pudessem ampliar essa compreensão de forma mais acolhedora.

O livro integra olhares filosóficos, culturais e espirituais e propõe caminhos de reflexão em vez de respostas definitivas. A ideia é oferecer suporte a quem se aproxima do tema, seja por interesse, experiência pessoal ou vivência de luto. Entre as influências que contribuíram para sua construção está o curso “Estabelecendo uma nova relação com a morte”, conduzido por Marina Bernardi, que também assina o prefácio da obra.

Ao longo do livro, a morte é apresentada não como um fim, mas como parte de um ciclo mais amplo da existência. A proposta parte da observação da própria vida, marcada por transformações, encerramentos e recomeços que se repetem ao longo do tempo.

“Passei a reconhecer a morte como uma passagem que promove continuidade e não rompimento”, relata Paulo Tonhasolo ao refletir sobre sua trajetória. Para ele, essa compreensão nasce dos processos de autoconhecimento e da percepção dos ciclos naturais que atravessam a experiência humana.

A relação com a morte também aparece como um caminho íntimo e transformador. Beth Lamas compartilha que o tema foi desafiador desde a infância, mas passou a ganhar novos sentidos ao longo da vida adulta, a partir do contato com diferentes linhas de pensamento espiritual.

“Durante muito tempo, a morte foi um tema difícil para mim. Foi apenas na vida adulta, ao entrar em contato com outras formas de compreender a existência, que comecei a encontrar mais serenidade. Hoje, consigo enxergar esse momento como parte de um processo maior, como continuidade da consciência e não como fim”, afirma.

Essa trajetória ampliou sua compreensão sobre a morte e trouxe mais tranquilidade ao olhar para esse momento como parte essencial da existência.

Na obra, o leitor encontrará reflexões sobre diferentes dimensões da vida e da morte, como visões culturais, a importância da preparação consciente, os processos do luto, possíveis compreensões sobre o que se segue à morte e o envelhecimento como etapa de amadurecimento da consciência. A proposta é abrir espaço para novas formas de compreender o tema com sensibilidade e acolhimento.

O livro conta ainda com uma reflexão da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, referência nacional no cuidado com o fim da vida, que assina um texto presente na contracapa da obra.

Sobre os autores

Beth Lamas atua há mais de 40 anos no acompanhamento de processos ligados ao desenvolvimento da consciência e ao acolhimento de pessoas em momentos de dor e luto. Fundadora do espaço Calma Mente, em Campinas, desenvolve atendimentos e formações voltadas ao autoconhecimento e à espiritualidade.

Paulo Tonhasolo é educador e facilitador no campo do desenvolvimento humano, com atuação voltada ao crescimento emocional, às relações e à ampliação da consciência. Autor do livro Cura e Consciência Através do Amor, integra em sua trajetória práticas pedagógicas e reflexões sobre espiritualidade.

Juntos, desenvolvem estudos e vivências que ampliam o olhar sobre a vida, a morte e os processos de transformação.

Mais do que uma obra sobre a morte, A Continuidade da Consciência se apresenta como um convite a repensar a própria vida, ampliando a forma de compreender a existência com mais consciência, presença e sentido.

Serviço

Lançamento do livro A Continuidade da Consciência

Data 13 de maio quarta-feira

Horário das 17h às 21h

Local Rooftop Alphaville Campinas